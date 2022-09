Discutabele penalty helpt Sparta aan zege op Groningen en knappe zesde plek

Sparta is de trotse nummer zes in de eredivisie. De Rotterdammers gaven hun uitstekende seizoensstart op het eigen Kasteel zaterdagavond een vervolg, door tegen FC Groningen op de valreep een achterstand om te buigen in een overwinning (2-1).

Vito van Crooij benutte in de laatste minuut een erg makkelijk toegekende penalty, maar ondanks het bekijken van de videobeelden bleef scheidsrechter Danny Makkelie bij zijn beslissing om de bal op de stip te leggen.

Hoewel Mike te Wierik een stevige tackle inzette, raakte hij zijn tegenstander niet. Dus voor de Groningers is het laatste woord hier nog niet over gesproken.

Groningen scoort tegen de verhouding in

Het publiek werd niet echt getrakteerd door de beide ploegen. Thuisclub Sparta zocht de aanval en dwong keeper Michael Verrips tot een paar fraaie reddingen. Toen het aanvoerder Adil Auassar lukte om met de knie te scoren, zette de VAR de beelden even stil en bleek er nipt sprake van buitenspel.

Na rust viel die treffer alsnog, maar voor de andere ploeg. Spits Ricardo Pepi was rijp voor een wissel, maar kopte nog wel even fraai raak.