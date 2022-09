Koploper SCHC wint nipt bij Tilburg, HDM hard onderuit bij HGC

De hockeysters van SCHC hebben in de hoofdklasse een benauwde overwinning bij Tilburg geboekt: 1-2. Met drie zeges in drie wedstrijden staat de club uit Bilthoven bovenaan. HDM verspeelde op pijnlijke wijze de eerste punten bij HGC: 5-0.

Tilburg kwam in het tweede kwart verrassend op voorsprong. Donja Zwinkels benutte de eerste kans van de thuisploeg. Pien Dicke zette namens de bezoekers snel orde op zaken, maar daarna was het even wachten.

Bij de vijfde strafcorner voor SCHC was het raak in het vierde kwart. Yibbi Jansen knalde de bal in het doel. Daarmee voorkwam de Oranje-international het eerste puntenverlies voor de koploper.

HGC overdonderd

HDM werd in het eerste kwart overdonderd door HGC. Julie Sytsema opende de score, Cécile Pieper maakte de tweede goal en Fleurt Gort zorgde binnen het kwartier voor de 3-0 voor de ploeg uit Wassenaar. Na rust vergrootte Dirkie Chamberlain de score en uit een counter maakte ze ook de 5-0.