Depay scoort voor het eerst dit seizoen bij simpele competitiezege Barcelona

FC Barcelona heeft voor in elk geval één dag de koppositie weer in handen in La Liga. Dankzij een eenvoudige 3-0-overwinning op hekkensluiter Elche gingen de Catalanen Real Madrid voorbij. Memphis Depay was één van de doelpuntenmakers.

Er was nog weinig gebeurd toen scheidsrechter Alejandro Camarena de rode kaart trok. Die was geadresseerd aan Gonzalo Verdú, de aanvoerder van Elche. Verdú had Robert Lewandowski, die een vrije doortocht had naar doelman Edgar Badia, onderuit getrokken.

Met tien man konden de bezoekers niet veel gevaar stichten. Barcelona zocht juist vaak de aanval en Lewandowski opende in de 34ste minuut de score.

Vlak voor rust maakte Depay er 2-0 van. De Nederlandse spits, die nog niet eerder wist te scoren dit seizoen, schoot uit de draai de bal in het dak van het doel.