SP-protest trekt 2000 mensen: 'als het aan Rutte ligt, zitten we hele winter in skipak'

Het PrinsjesdagProtest in Den Haag heeft naar schatting zo'n tweeduizend mensen op de been gebracht. De SP organiseerde de actie in de aanloop van Prinsjesdag, aanstaande dinsdag, om te pleiten voor een noodplan tegen de snel stijgende kosten.

Veel demonstranten droegen rode SP-vlaggen. Ze verzamelden zich op de Koekamp, bij het Malieveld. Daar sprak onder anderen SP-leider Marijnissen hen toe.

Zij zei dat het kabinet de bestaanszekerheid van mensen op het spel zet door niet of nauwelijks iets te doen voor mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen, terwijl grote bedrijven "historische winsten" maken.

Marijnissen wil dat er prijsgrens komt voor de energierekening. Over dat punt is het kabinet in onderhandeling met de energiebedrijven. Maar volgens haar gaat een pricecap alleen niet ver genoeg en moeten energiebedrijven genationaliseerd worden.

Ze sprak op het podium met verschillende SP'ers. Raymond zei dat als het aan premier Rutte ligt, we de hele winter in een skipak moeten zitten: