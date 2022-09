Van de Zandschulp bezorgt Davis Cup-team zege op VS én groepswinst

Dat Oranje de kwartfinales zou gaan spelen, was vrijdagavond al bekend na de verrassende zege op de Britten. Nederland hoort nu bij de beste acht landen ter wereld en vervolgt het toernooi eind november in Spanje.

Nederland won eerder deze week ook de andere twee groepswedstrijden van Kazachstan en Groot-Brittannië en is met in totaal drie overwinningen als eerste geëindigd in de poule.

De eerste en direct beslissende break viel in de negende game. Op het derde breekpunt was het raak voor Van de Zandschulp, waarna hij ook zijn eigen servicegame won en daarmee op een 1-0 voorsprong in sets kwam.

Fritz had moeite zijn draai weer te vinden en leverde in de tweede set direct zijn service in. Van de Zandschulp deed dat niet veel later echter ook, waardoor de stand weer gelijk was. Een tiebreak moest de beslissing brengen.

De Amerikaan oogde gefrustreerd en leverde vier punten op rij in. Die achterstand maakte hij niet meer goed en Van de Zandschulp maakte het met 7-3 af, waarna het hele Nederlandse team kon juichen.

Griekspoor zet Oranje op voorsprong

Het eerste duel van de dag ging tussen Griekspoor en Tommy Paul. Die ging met 7-5 en 7-6 (3) naar de Nederlander.