Griekspoor klopt Amerikaan Paul in laatste groepswedstrijd Davis Cup

Tallon Griekspoor heeft Nederland in de laatste groepswedstrijd in de Davis Cup op voorsprong gezet tegen de Verenigde Staten. In twee sets versloeg de Nederlander de Amerikaan Tommy Paul: 7-5 en 7-6 (3).

Griekspoor (ATP-48) brak de Amerikaan (ATP-29) in de elfde game en serveerde de set daarna eenvoudig uit. De tweede set draaide ondanks breekkansen over en weer uit op een tiebreak. Daarin kwam Griekspoor op 6-1. Hij sloeg toe op zijn derde matchpoint, met een ace.

In tweede partij neemt Botic van de Zandschulp het op tegen Taylor Fritz. Daarna nog de dubbel tussen de Amerikanen Rajeev Ram en Jack Sock en het koppel Wesley Koolhof en Matwe Middelkoop.

Historie

In het laatste groepsduel met de Verenigde Staten staat alleen nog de strijd om de eerste plek op het spel. Vrijdag zorgde Nederland voor een grote verrassing door Groot-Brittannië te verslaan en daarmee kwalificatie voor de kwartfinales af te dwingen.

Nederland hoort nu bij de beste acht landen ter wereld en vervolgt het toernooi eind november in Spanje.