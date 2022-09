Bayern München lijdt bij Augsburg eerste competitienederlaag van het seizoen

Bayern München heeft voor de vierde keer op rij puntenverlies geleden in de Bundesliga. Na drie keer een gelijkspel, was er zaterdag een 1-0 nederlaag bij FC Augsburg.

Het was voor het eerst sinds 9 februari 2020 dat het Bayern niet lukte een doelpunt te maken in een Bundesliga-duel. Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui hadden een basisplaats, Ryan Gravenberch bleef de hele wedstrijd op de bank.

Augsburg, de nummer veertien van de Bundesliga, kwam in de eerste helft al meerdere keren gevaarlijk voor het doel van Bayern-doelman Manuel Neuer. De eerste keer dat Neuer echt in actie moest komen, was toen Florian Niederlechner een poging van afstand waagde. De keeper van de regerend landskampioen had een goede reactie in huis en bokste de bal weg.

Even later knalde Jeffrey Gouweleeuw, de Nederlandse aanvoerder van Augsburg, de bal hoog over, nadat Bayern München moeite had met het wegwerken van een vrije trap.

Van de lijn gehaald

Ook de bezoekers kregen kansen om de score voor rust nog te openen. Jamal Musiala schuift oog in oog met doelman Rafal Gikiewicz de bal naast en vervolgens wordt een inzet van hem van de lijn gehaald door Maximilian Bauer, die even daarvoor zelf een grote kopkans om zeep hielp.

De eerste grote kans na rust was voor Sadio Mané. De Bayern-aanvaller scoorde niet. Dat deed Mërgim Berisha aan de andere kant wel. De spits van Augsburg ontving de bal van Iago en schoof de bal langs Neuer.

Bayern kreeg meerdere kansen op de gelijkmaker, maar stuitte keer op keer op de uitblinkende Gikiewicz. De Poolse doelman zag onder andere Leroy Sané op zich af komen en stak op tijd zijn been uit, waarmee hij een doelpunt voorkwam.

In de slotminuut van de blessuretijd was Neuer nog het dichtst bij de 1-1, maar zijn collega-doelman kreeg opnieuw een hand achter de bal. Daarmee was de eerste competitienederlaag van het seizoen een feit.