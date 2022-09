Vanavond op tv: Hongarije vreest dichtdraaien EU-geldkraan • Alternatieven voor de CV-ketel • BredaPhoto Festival van start

Mogelijke subsidiestop voor Hongarije, wat zijn de gevolgen?

De Europese Commissie besluit binnenkort of Hongarije miljarden aan Europese subsidies wordt onthouden. De Commissie beschuldigt de Hongaarse premier Viktor Orbán al jaren van corruptie en het schenden van mensenrechten, daarnaast zouden veel subsidies in de zakken van Orbáns vertrouwelingen belanden.

Maar als Hongarije de subsidies misloopt, zal dat veel Hongaarse huishoudens raken. De economie in Hongarije is namelijk sterk afhankelijk van EU-geld.

Wat gaat de Europese Commissie besluiten en hoe zal dat besluit Hongarije beïnvloeden? John Morijn, hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen, is te gast in de studio.