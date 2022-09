Honkballers HCAW pakken na 24 jaar landstitel ten koste van grootmacht Neptunus

De honkballers van HCAW hebben na 24 jaar weer de landstitel veroverd. Op eigen veld was het in de vierde van een best-of-7 serie te sterk voor grootmacht Curaçao Neptunus. Met 2-0 werd de club uit Rotterdam verslagen en daarmee kwam HCAW op 4-0 in de serie.

De honkballers uit Bussum begon met een riante 3-0 voorsprong aan de vierde wedstrijd in de Holland Series, de strijd om het landskampioenschap. Het is voor de club uit Bussum de derde titel ooit.

Op het afgeladen complex in Bussum was er geen stoeltje meer te vinden. De slechte weersomstandigheden deerde de bezoekers niet. Niet zo gek ook want met een 3-0 voorsprong in de serie had de club goed zicht op die sensationele titel.