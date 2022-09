Negentien schoolkinderen in bak pick-uptruck dood bij ongeluk Zuid-Afrika

Bij een verkeersongeluk in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal zijn negentien schoolkinderen en twee volwassenen omgekomen. De scholieren, in leeftijd variërend van vijf tot twaalf jaar, zaten in de open bak van een pick-uptruck, toen het voertuig in botsing kwam met een vrachtwagen. Op foto's is te zien dat er vrijwel niets meer over is van de pick-uptruck.

De kinderen waren onderweg van school naar huis. Vervoer in een open laadbak, ofwel 'bakkie', zoals het lokaal wordt genoemd, is goedkoop en populair.

De waarnemend premier van KwaZulu-Natal heeft de nabestaanden van de slachtoffers gecondoleerd en een onderzoek aangekondigd naar de oorzaak van dit "traumatiserende ongeluk", meldt de Zuid-Afrikaanse nieuwssite Independent Online.