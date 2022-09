Rusland worstelt in Oekraïne, nemen daardoor conflicten in buurlanden toe?

Nu Rusland steeds meer wordt teruggedrongen in Oekraïne, en de structurele zwaktes van het Russische leger aan het licht komen, gaat het rommelen in andere voormalige delen van de Sovjet-Unie.

Armenië en Azerbeidzjan zijn al sinds de zomer weer in conflict over de enclave Nagorno-Karabach, en die strijd escaleerde afgelopen week: Azerbeidzjan bestookte ook Armenië zelf, waarbij aan beide zijden tientallen mensen om het leven kwamen.

Ook een grensconflict tussen Tadzjikistan en Kirgizië is opgelaaid, en ook daar met doden tot gevolg. Leiden de problemen van het Russische leger in Oekraïne er nu toe dat buurlanden hun kans zien om oude rekeningen te vereffenen?

"Dat gaat wat ver, zoiets kun je niet zeggen als je niet zelf daar bent om er onderzoek naar te doen", reageert Artemy Kalinovsky, universitair docent Oost-Europese Studies en kenner van Centraal-Azië en de voormalige Sovjet-Unie. "Maar het begint wel te lijken op een patroon. Het is als met klimaatverandering: het is moeilijk om één beslissend moment aan te wijzen, maar het gaat wel een bepaalde kant op."

Niet meer in de kiem gesmoord

Tot een paar jaar geleden was Rusland er niet happig op om zich te mengen in conflicten in de buurlanden, vertelt Kalinovsky, maar het land begon juist zijn rol als regionale conflict-oplosser serieuzer te nemen. "In januari, vlak voor de inval in Oekraïne, heeft Rusland nog opgetreden in Kazachstan, toen de regering daar onder vuur lag. En zo'n twee jaar geleden hebben Armenië en Azerbeidzjan vrede gesloten onder druk van Rusland, en toen heeft Rusland ook vredestroepen naar het gebied gestuurd."

Nu is Rusland militair totaal in beslag genomen door de oorlog in Oekraïne, zegt Kalinovsky. "Je merkt dat ze afgeleid zijn. Dat wil niet direct zeggen dat andere landen nu hun kans grijpen om nieuw gebied te veroveren: wat je nu in de buurlanden ziet zijn lokale conflicten, die waren anders waarschijnlijk ook wel ontstaan. Maar ze worden niet meer in de kiem gesmoord door Rusland, wat anders mogelijk wel zou gebeuren. En wie weet zijn er ook wel regeringsleiders die nu even kijken hoe ver ze kunnen gaan: 'stel dat we dit nog een keer willen doen, waar komen we mee weg?'"