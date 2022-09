Verrassingsbezoek koning Charles en prins William aan kilometerslange rij

De Britse koning Charles en prins William hebben een verrassingsbezoek gebracht aan wachtende mensen in Londen, die in de rij staan om de kist van koningin Elizabeth te bekijken. - NOS

De koning en de prins spraken met mensen in de rij en schudden handen. "Ik hoop dat je niet al te bevroren bent", zei de koning tegen een van de duizenden wachtenden. Een beveiliger riep mensen op de telefoon weg te doen, "handen te schudden en te genieten van het moment".

Na korte tijd ging de koning per auto weer weg, maar prins William bleef nog wat langer om met mensen te spreken. Mensen in de rij zeiden dat ze in die rij vrienden voor het leven hebben gemaakt. Een vrouw vertelde de prins dat ze "blij was te wachten".

16 uur wachten

De wachttijd liep vandaag op tot 16 uur. Afgelopen nacht deelden vrijwilligers dekens en thee uit, omdat de temperatuur daalde tot 6 graden. "Het was koud vannacht, maar we hadden geweldige kameraden", zei een van de mensen uit de rij vannacht tegen persbureau AP. "Het was het waard. Ik zou naar het einde van de wereld willen wandelen voor mijn koningin."

Vanavond zal prins William met de zeven andere kleinkinderen van Elizabeth een kwartier bij de kist in Westminster Hall staan. Zowel William als prins Harry zal in militair uniform komen, zoals koning Charles heeft gevraagd.