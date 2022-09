Hoe Mollema op zijn 35ste uitgroeide tot een van de beste tijdrijders ter wereld

Wielervolgers kennen de beelden vast nog wel. In de Tour de France van 2014 die bekend werd als de Tour van Bau en Lau streden Bauke Mollema en Laurens ten Dam tot de laatste cols mee in de top van het klassement. Nog 54 kilometer tussen Bergerac en Perigueux en die dikke toptienklasseringen waren binnen.

Achteraf bleek dat Mollema op een tijdritfiets met aanlopende achterrem had gereden. Een prototype bovendien, die door de sponsor pas op de tweede rustdag was geleverd en waarop Mollema alleen een oefenritje had gemaakt. "Hij rijdt lekker", zou hij volgens ploegleider Nico Verhoeven zelfs gezegd hebben.

Bij Mollema was het nog erger: hij werd 140ste op bijna tien minuten en mocht van geluk spreken dat de nummer elf in het klassement, Pierre Rolland, bij de zwakste tijdrijders hoorde van het peloton.

Misschien is daarom de verbazing zo groot nu Mollema op zijn 35ste opeens bij de beste tijdrijders van de wereld blijkt te horen. In de Giro werd hij 14de en 4de in de tijdritten. In de Tour 9de en 6de. En tussendoor werd hij bij zijn allereerste deelname meteen Nederlands kampioen.

Wat bij het grote publiek is blijven hangen: Mollema en tijdritten, dat is geen goede combinatie.

Je hoort het hem inderdaad zeggen. Na de tijdrit zei hij heel andere dingen. De verwijten vlogen over en weer binnen de Belkin-ploeg, plooien die een dag later in Parijs werden gladgestreken.

"Mollema was altijd wel een goede tijdrijder", stelt wieleranalist Stef Clement, zelf in 2007 derde bij de WK tijdrijden. "Maar dan wel als hij een belang had voor het klassement. Ik herinner me nog de Ronde van het Baskenland in 2012. Toen werd Bauke gewoon tweede in een lastige tijdrit achter Samuel Sánchez en voor Tony Martin. Maar toen wist hij ook dat hij zijn tweede plek in het klassement verdedigde en dan kan hij dat ook."

Het beeld dat tijdrijden voor Mollema niet de hoogste prioriteit had, wil Clement ook wel even rechtzetten. "Bauke heeft natuurlijk vrijwel geen wieleropleiding gehad. Hij kwam als student bijna rechtstreeks door naar de profs en daar zagen ze ook heel snel dat hij een man voor het klassement was."

"In die tijd zaten de klassementsmannen van Rabobank ook in de windtunnel om hun positie te verbeteren. Ik heb daarvoor al testen gedaan in de windtunnel van Formule I-team McLaren in Manchester. Bauke ook, dat kan niet anders", aldus Clement.

Met dank aan Ellen van Dijk

In de loop der tijd had Mollema vaker uitschieters in tijdritten van de grote rondes. Maar vaker eindigde hij in de middenmoot. Tot dit jaar. "Bauke heeft alles al meegemaakt", zoekt Clement naar een verklaring. "Hij wilde toptien rijden in een grote ronde en dat is hem meer dan eens gelukt. Daarna wilde hij ritten kapen en ook dat is gelukt met onder meer twee etappes in de Tour."

"Hij heeft zelfs een monument gewonnen, de Ronde van Lombardije. Bauke zit in de herfst van zijn carrière. Hij is 35 en heeft net zijn contract met vier jaar verlengd. Hij wil zichzelf blijven ontdekken en gemotiveerd blijven."