Vrouw doodgestoken in Haarlem, man aangehouden

In Haarlem is een vrouw om het leven gekomen bij een steekincident. Een man is aangehouden, meldt de politie.

De politie kreeg vanochtend een melding over een steekincident in een woning aan de W.F. Hermansstraat. Binnen vonden agenten een gewonde vrouw, meldt NH Nieuws. Ondanks inzet van hulpdiensten overleed de vrouw aan haar verwondingen.

Hoe de politie de aangehouden man op het spoor is gekomen, kan een woordvoerder niet zeggen. Ook is niet duidelijk of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden.

De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.