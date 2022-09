'Bescherming Amalia en Rutte opgeschroefd, aanwijzingen voor aanslagplannen'

De veiligheidsmaatregelen rondom prinses Amalia en premier Rutte zijn aanzienlijk opgeschroefd, meldt De Telegraaf. De twee zouden voorkomen in communicatie van de georganiseerde misdaad, die mogelijk wijst op plannen voor een aanslag of ontvoering.

In afwachting van verder onderzoek woont prinses Amalia niet in haar studentenhuis in Amsterdam, schrijft de krant. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt in een reactie tegen de NOS dat er nooit mededelingen worden gedaan over de beveiliging van personen en dat premier Rutte er dus ook niet op gaat reageren. Ook de politie en het Openbaar Ministerie doen geen uitlatingen over de kwestie.

Moordenaar Theo van Gogh

De extra veiligheidsmaatregelen vallen volgens het dagblad samen met zorgen van justitie over contact tussen Ridouan Taghi en Mohammed B, die tot levenslang is veroordeeld voor de moord op Theo van Gogh in 2004. De twee mannen sturen elkaar brieven, bevestigt Taghi's detentieadvocaat Thomas van der Horst. Volgens De Telegraaf staan ze vol met verzen uit de Koran. Justitie zou zich al langere tijd over de brieven buigen, maar niet weten of ze puur religieus zijn, of dat het versleutelde berichten betreft.

Van intensief contact tussen de twee mannen is volgens detentieadvocaat Van der Horst geen sprake. "Het aantal brieven in ruim één jaar is op twee handen te tellen, waarvan slechts vier van mijn cliënt."

Mohammed B. en Taghi kennen elkaar uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, waar zij onder meer samen kookten. Nadat justitie het contact tussen de twee had ontdekt, werd B. volgens De Telegraaf in september 2021 overgeplaatst naar de terrorismeafdeling van De Schie in Rotterdam. Daarna zou de briefwisseling zijn gestart.

Opsporingsinstanties zijn bang voor het scenario dat Taghi steun zoekt bij Mohammed B. Een bron dicht bij het onderzoek zegt tegen De Telegraaf: "Wat beide mannen bindt: haat tegen de overheid."

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian zegt in een reactie tegen de NOS dat hij zich zorgen maakt over de intensieve contacten tussen Mohammed B. en Ridouan T. "Dit is echt iets om bezorgd over te zijn. We moeten alles proberen om het contact onmogelijk te maken."