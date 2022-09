Man (42) overleden na aanhouding in Rhoon

Een 42-jarige man die vorige week door de politie werd aangehouden in de Zuid-Hollandse plaats Rhoon is overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De man werd vorige week donderdag door de politie gearresteerd omdat hij ruzie maakte en agressief was. Hij was volgens de politie dusdanig agressief en onhandelbaar dat hij getaserd werd. Dat had geen effect. Een politiehond beet de man in zijn been en daarop kon hij worden aangehouden. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij onwel werd. Gisteravond overleed hij.

De Rijksrecherche is onder leiding van het OM begonnen met een onderzoek naar de zaak.

Eind vorig maand overleed in het Twentse Borne ook een arrestant. Dat gebeurde tijdens een rit naar het politiebureau. Hij was aangehouden omdat hij onder invloed van verdovende middelen zou zijn geweest. Op beelden is zichtbaar hoe de man ogenschijnlijk bewusteloos uit de auto wordt gehaald en een van de agenten zijn knie twee keer op de borst van de man lijkt te zetten.