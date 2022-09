Nu Xavi volwassen is, bouwt Regillio Simons in Amsterdam verder aan eigen loopbaan

Regillio Simons is al jarenlang niet meer die oud-spits van Fortuna Sittard, maar vooral de vader van. De vader van PSV'er Xavi Simons, een van 's werelds bekendste voetbaltalenten. "Vanwege de loopbaan van Xavi had ik mijn eigen carrière even stopgezet. Nu is het tijd om het weer op te pakken", stelt de nieuwe hoofd jeugdopleidingen van hoofdklasser asv De Dijk. Patrick Kluivert, Edgar Davids, Martijn Reuser, Yassin Ayoub en Stanley Menzo. Allemaal hebben ze hun verleden bij de club aan de Schellingwouderdijk, hier in Amsterdam-Noord. Een moesselientje Enorme afbeeldingen van de oud-spelers kleuren de kantine. Daar waar je bij aankoop van een jubileumboek een flesje speciaal gebrouwen jubileumbier krijgt en waar de prijs voor een pilsje nog onder de twee euro is. "En weet je wat ik het mooiste vind?", werpt geboren Amsterdammer Simons, met een twinkeling in zijn ogen, op. "Dat oude, Amsterdamse. Weet jij wat een moesselientje is?!" Na een stilte geeft hijzelf maar het antwoord. "Dat is een roze koek. Vroeger noemden wij dat zo. Geen idee waarom. Veel mensen kennen dat nu niet meer, maar hier nog wel. Hier weten ze precies wat ik bedoel."

November 2015: Ajax-jeugdtrainer Regillio Simons bij Ajax C2 - FC Emmen C2 - Pro Shots

De 49-jarige Simons is na jaren weer echt thuis, als kind van het Amsterdamse voetbal. Via oude connecties komt hij deze zomer terecht bij De Dijk, waar hij sinds dit seizoen leiding geeft aan ruim vijftig jeugdtrainers, die werken met meer dan 700 jeugdspelers. "Een speler opleiden die uiteindelijk het betaald voetbal haalt, is mooi. Maar iemand die goed de maatschappij in gaat, vind ik ook mooi. Of je nu een goede voetballer wordt of een goed mens, beiden vind ik goed", vertelt Simons als hij naar zijn visie wordt gevraagd. Hij ademt voetbal, werkte in de jeugd van Ajax, maar voelt zich ook maatschappelijk betrokken. Het gesprek wordt vaak onderbroken als een bekend gezicht Simons vrolijk de hand komt schudden.

Regillio Simons kende zijn beste tijd bij Fortuna Sittard, waarin hij in het seizoen 1998/1999 twaalf goals maakte. Verder speelde hij tussen 1993 en 2004 bij Telstar, NAC, Willem II, Kyoto Purple Sanga (Japan), FC Den Haag en Top Oss. Hij heeft zijn eigen voetbalacademie, werkte in de jeugd van Ajax, woonde jarenlang in Spanje en is sinds kort hoofd jeugdopleidingen bij De Dijk.

Als oud-prof en vader van een speler die in de jeugd van wereldclubs FC Barcelona en Paris Saint-Germain speelde, heeft Simons zowel de mooie kanten van het voetbal gezien als de mindere. Hoewel zijn zoon Xavi met gemak de jeugdopleidingen in Spanje en vervolgens Frankrijk doorloopt, sluit Simons zijn ogen niet voor wat er nog meer gebeurt. Van alle talenten met een voetbaldroom valt het merendeel af. De droom spat uiteen, het talent wordt weggestuurd en blijft gedesillusioneerd achter. "De harde werkelijkheid", vat Simons samen, terwijl in de kantine de Nederlandstalige hitjes zich in rap tempo opvolgen. "En het is ook logisch dat een club zich richt op de toppers, want dat kan miljoenen opleveren. Toch heeft het mij altijd bezig gehouden. Als je erbuiten valt, kan het heel cru zijn."

Simons heeft het overal zien gebeuren: bij Ajax, Barcelona en PSG. Talenten die afvallen, de club verlaten, met de verkeerde stroom meegaan en in het verkeerde milieu terechtkomen. "Je kunt het de topclubs niet kwalijk nemen, maar het gebeurt wel. Daarom vind ik dat je de maatschappelijke kant niet los kan zien van het vak als jeugdtrainer. In de maatschappij heb je een vangnet, in de voetballerij niet. Dat mis ik." 'Voetbalinhoudelijk kon Barcelona me weinig vertellen' Tussen 2010 en 2019 maakt Simons de wereldberoemde La Masia-academie van dichtbij mee. Zijn zoon, vernoemd naar huidig trainer en bekend jeugdproduct Xavi Hernández, is dan onderdeel van de veel geprezen talentenfabriek van FC Barcelona. Bekijk in de link hieronder een item uit 2019 van het Jeugdjournaal over de populariteit van Xavi Simons:

Bekend om het opleiden van Lionel Messi, Gerard Piqué en Andrés Iniesta. Maar ook mysterieus, omdat de Catalaanse club voornamelijk de deuren dichthoudt. Ook voor voetbalouders. Simons krijgt bij Barcelona te maken met veel verschillende mensen. Belangrijke posities binnen de jeugdopleiding worden telkens door een ander ingevuld. En als de Nederlander meer wil weten over hun voetbalplannen met zijn zoon, blijven de antwoorden uit. "Voetbalinhoudelijk bleek dat ze me weinig konden vertellen." Eigen carrière op tweede plan Het zijn de jaren waarin Simons er bewust voor kiest om zijn eigen ambities te parkeren, ten faveure van zijn zoon. Rondom de kleine, aanvallende middenvelder met de blonde krullen vormt zich namelijk al snel een enorme hype, met miljoenen volgers op Instagram als gevolg.

Xavi Simons is na avonturen bij Barcelona en PSG op z'n negentiende bij PSV de revelatie tot nu toe in de eredivisie. Hij is voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje en maakt nog kans op de Golden Boy-award voor het grootste talent op de Europese voetbalvelden.