Iraanse vrouw sterft na arrestatie door religieuze politie

In Iran zijn protesten uitgebroken na de dood van een jonge vrouw. De 22-jarige Mahsa Amini werd begin deze week opgepakt door de religieuze politie, omdat ze zich niet zou hebben gehouden aan de Iraanse regels die voorschrijven dat een vrouw haar hoofd moet bedekken.

Volgens ooggetuigen werd de vrouw na haar arrestatie in een politiebusje mishandeld. De politie spreekt dat tegen en stelt dat de vrouw een hartaanval kreeg toen ze naar het politiebureau zou worden vervoerd om "opgevoed" te worden. Ze werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar ze in een coma belandde en overleed.

Er is een onderzoek ingesteld naar Amini's dood. Haar familie zegt dat ze geen gezondheidsproblemen had.

Gisteren gingen mensen in Teheran de straat op. Op sociale media zijn video's geplaatst waarin demonstranten 'Dood aan de dictator' scanderen, verwijzend naar ayatollah Khamenei. Chauffeurs betuigden hun steun aan de protesten met getoeter te midden van veel politie.

Over de grond slepen

Mensenrechtenorganisatie Amnesty zegt dat de zaak moet worden onderzocht. "Alle agenten en verantwoordelijke functionarissen moeten zich verantwoorden." Ook de Amerikaanse gezant voor Iran wil dat er opheldering komt. "Degenen die haar dood op hun geweten hebben moeten verantwoordelijk worden gehouden", stelt gezant Robert Malley.

De religieuze politie in het streng islamitische land treedt de laatste tijd vaker hard op tegen vrouwen die zich niet houden aan de kledingvoorschriften. Er zijn berichten dat vrouwen die niet aan de voorschriften voldoen worden geweerd uit banken en overheidskantoren. Ook zijn er op sociale media beelden verschenen van agenten die vrouwen vasthouden, over de grond slepen en wegvoeren.

Vrouwen zijn sinds de Iraanse revolutie in 1979 verplicht hun haar te bedekken en lange, loszittende kleding te dragen. Overtreders kunnen worden berispt, beboet of opgepakt. Veel vrouwen dragen echter nauwsluitende jassen en felgekleurde sjaals op hun hoofd waarbij veel haar te zien is.