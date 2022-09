KLM annuleert vandaag 34 vluchten na ingreep Schiphol

KLM annuleert vandaag nog eens 34 vluchten die vanaf Schiphol zouden vertrekken. De luchtvaartmaatschappij doet dit na het besluit van Schiphol gisteren om vanwege het beveiligerstekort de komende anderhalve maand per dag gemiddeld 9250 minder reizigers te laten vertrekken. Gisteravond heeft KLM de reizigers op de hoogte gebracht.

Voor morgen en maandag kijkt de luchtvaartmaatschappij nog welke vluchten geannuleerd kunnen worden. "KLM is zeer ontstemd over het feit dat Schiphol pas vrijdag heeft aangegeven het aantal in Amsterdam opstappende passagiers op zaterdag, zondag en maandag niet aan te kunnen", staat in een verklaring van de luchtvaartmaatschappij.

"Dit verzoek komt boven op de annuleringen die reeds eerder op verzoek zijn doorgevoerd voor september." In totaal zijn er voor vandaag 45 vluchten van KLM geannuleerd.

Druk verlichten

Het gaat om vluchten die waren ingepland tussen 09.30 uur en 17.00 uur. De betreffende toestellen vertrekken wel, maar dan leeg om reizigers op bestemming op te halen.

"Dit was een moeilijke keuze maar zo voldoen we aan het verzoek om opstappende passagiers te beperken, worden wachtrijen bij de security korter, kunnen terugkerende passagiers gewoon reizen en verlichten we de druk op de operatie", schrijft KLM.

Rijen werden korter

In een verklaring zei operationeel directeur van Schiphol Hanne Buis gisteren dat de verlaging van het aantal reizigers nodig is om de veiligheid van passagiers en medewerkers te waarborgen. Ze noemde het "slecht nieuws voor passagiers en voor luchtvaartmaatschappijen". De maatregel kwam een dag nadat topman Dick Benschop aankondigde op te stappen.

De maatregel geldt tot ten minste 31 oktober. Het maximale aantal vertrekkende reizigers per dag wordt de rest van deze maand 54.500 en volgende maand 57.000. Deze aantallen liggen flink lager dan Schiphol begin augustus nog inschatte.

Schiphol heeft al maanden last van lange wachttijden voor de beveiliging. In de zomer werden de rijen korter, onder meer omdat het personeel een zomerbonus kreeg. Deze maand keerden de rijen terug. Vakbond FNV ziet een verband met het aflopen van de bonus.