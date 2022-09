Ajax hoopt dat Vanenburg Ihattaren in alle stilte weer op de rails krijgt

De stilte rond Mohamed Ihattaren is op dit moment oorverdovend. Het veelbesproken talent uit Kanaleneiland in Utrecht lijkt terug bij af. Het talent zelf geeft geen openheid van zaken. Ajax, dat hem tot het eind van het jaar huurt van Juventus, hoopt na een roerige periode op een wederopstanding. Tegen beter weten in? Hij was nog wel de positieve verrassing van de voorbereiding. Begin juli vertelde Ihattaren "gelukkig te zijn" bij Ajax en dat hij niet bang was voor een terugval. "Ik heb die val al gemaakt", was zijn stellige antwoord. Hoe anders hangt de vlag er twee maanden later bij. Het begon met het bericht dat Ihattaren niet meeging naar trainingskamp in Oostenrijk. "Niet fit", was de eerste verklaring van Ajax. Maar al snel veranderde die reden in "het ontbreken wegens privéomstandigheden." Over die omstandigheden kwam in de weken daarna veel naar buiten. Bedreigingen criminele circuit Ihattaren zou te maken hebben met bedreigingen vanuit het criminele circuit, waarmee hij connecties zou onderhouden. Volgens De Telegraaf is hij door ooggetuigen gespot tijdens een bezoek aan een zware crimineel in de gevangenis. Het zou daarom niet verantwoord zijn om hem op de club te laten komen volgens veiligheidsexperts. Begin augustus leek het weer even rustig te worden, toen Ihattaren via sociale media liet weten "back in business" te zijn. Hij zou een individueel trainingsprogramma volgen en volgens Ajax-trainer Alfred Schreuder "liepen er gesprekken tussen Ajax en Ihattaren".

Mohamed Ihattaren bij Ajax - ANP

De middenvelder kreeg echter geen rugnummer en werd niet ingeschreven voor de Champions League. Wat nu? Op vragen van de NOS laat Ajax weten dat Ihattaren een individueel programma volgt onder leiding van Gerald Vanenburg. "Ze zouden mij informeren als hij weer helemaal fit is", zei trainer Alfred Schreuder vrijdag. Het is weer terug naar de situatie van begin dit jaar. Toen zat het talent in een diep dal en kreeg hij een appje van Vanenburg. De oud-international en techniektrainer bij Ajax wilde even praten. "Jij stoppen? Dat is geen optie", zei Vanenburg gelijk. De volgende dag begonnen ze met trainen. Het resulteerde in een verrassende overgang naar Ajax met uiteindelijk in juli een piek in de voorbereiding met het eerste. Kijk hieronder naar het interview dat NOS-verslaggever Joep Schreuder begin juli had met een opgewekte Mohamed Ihattaren op het trainingskamp in De Lutte:

De 20-jarige linkspoot lijkt bij Ajax het goede pad te hebben gevonden. Op het trainingskamp in De Lutte is hij de blikvanger. - NOS