Wekdienst 17/9: Wordt drempel voedselbanken verlaagd? • EuroPride-mars in Belgrado

Goedemorgen! Vandaag wordt bekendgemaakt of voedselbanken hun drempel voor een voedselpakket gaan verlagen. En in Belgrado vindt, ondanks een eerder verbod van de regering, de EuroPride-mars plaats.

We beginnen met het weer: het is een frisse weekenddag met buien die over het hele land trekken. Af en toe komt onweer of hagel voor. Tussen de buien door schijnt de zon en warmt het op naar 16 graden. De noordwestenwind is matig tot krachtig en waait tijdens de buien met vlagen. Voorlopig blijft het wisselvallig met vrij lage temperaturen.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In de Servische hoofdstad Belgrado wordt de EuroPride-mars gehouden. Eerder had de regering dat verboden, maar na veel protesten mag hij alsnog doorgaan. Wel is de route ingekort.

Voedselbanken maken bekend of hun drempel voor een voedselpakket wordt verlaagd. Als dat gebeurt kunnen meer mensen er eerder gebruik van maken.

De Dam tot Damloop wordt voor het eerst sinds de uitbraak van corona weer gehouden. Het evenement is dit hele weekend gehouden in Amsterdam en Zaandam. Er worden zo'n 70.000 deelnemers verwacht die kunnen wandelen, fietsen of hardlopen.

Het is World Cleanup-Day. Ook in Nederland gaan er mensen de straat op om zwerfafval op te ruimen. Vorig jaar deden 190 landen mee met de internationale opruimactie.

Wat heb je gemist? Gisteravond hebben alle betrokken partijen in de zorg, uitgezonderd de huisartsen, het Integraal Zorgakkoord getekend. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is met het akkoord een belangrijke stap gezet om de zorg in de toekomst betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden. In het akkoord staat onder meer dat de partijen in de zorg nauwer met elkaar moeten samenwerken. Daarnaast moet de eerstelijns zorg sterker worden en moet er meer worden ingezet op preventie. Verder moet de zorg een aantrekkelijke werkplek zijn en in de toekomst blijven. Het is de eerste keer dat zo veel partijen gezamenlijk afspraken met elkaar maken over hoe de zorg er de komende jaren uit moet zien.

En dan nog even dit: David Beckham was een van de duizenden Britten die gisteren in de rij stonden om de overleden koningin Elizabeth II eer te bewijzen. De oud-voetballer heeft twaalf uur gewacht bij Westminster Hall in Londen, waar de kist van de overleden koningin staat. Hij mocht de rij overslaan, maar wilde geen voorkeursbehandeling.

