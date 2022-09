Hulporganisaties hekelen bureaucratie in Pakistan: 'Vertraging bij noodhulp'

Pakistan heeft "oneindig" veel geld nodig om van de overstromingen te herstellen. Dat zei premier Sharif gisteren tijdens een ontmoeting met VN-secretaris-generaal Guterres, die Pakistan bezocht. Maar voor internationale hulporganisaties die klaarstaan om te helpen, is dat niet zo makkelijk. Zij lopen tegen regels en procedures aan die het leveren van hulp vertragen.

"De laatste jaren heeft de overheid een omvangrijke procedure ontwikkeld voor internationale en zelfs nationale hulporganisaties die een vergunning willen om te werken in Pakistan", zegt Amjad Gulzar, de Pakistaanse directeur van Caritas. De organisatie heeft meerdere kantoren in Pakistan en begon begin juli al met noodhulp leveren aan slachtoffers van de overstromingen.

Caritas is in Pakistan geregistreerd als nationale ngo. Vanuit een groot internationaal netwerk krijgt de organisatie financiële steun voor het werk in Pakistan, bijvoorbeeld van Cordaid in Nederland. Maar voor internationale hulpverleners die zelf het overstromingsgebied in willen reizen, zijn er strenge regels.

"Dit brengt uitdagingen met zich mee", zegt Gulzar. "Nu er een oproep is gedaan aan de VN en de internationale gemeenschap om een actieve rol te spelen, verwacht ik wel dat de overheid een flexibeler mechanisme zal proberen te ontwikkelen om dit te faciliteren."

Wachten op vergunningen

Een vertegenwoordiger van een internationale organisatie waarmee de NOS sprak, vertelde dat ten minste tien internationale hulporganisaties wachten op een vergunning om in het land aan het werk te kunnen. Save the Children was deze week de eerste internationale ngo die toestemming kreeg om in alle getroffen gebieden te werken.

In 2018 besloot Pakistan de vergunning van achttien aanwezige internationale hulporganisaties in te trekken. De regering verklaarde dat deze organisaties ander werk deden dan wat ze van tevoren hadden aangegeven. Andere organisaties mochten wel blijven, maar moesten hun vergunning elk jaar verlengen, zonder de mogelijkheid tot een permanente registratie.

Achterdocht

De achterdocht stamt uit 2011, toen Osama bin Laden in Pakistan werd gedood door een Amerikaanse operatie. De Pakistaanse geheime dienst beschuldigde de CIA ervan een vaccinatiecampagne in scene te hebben gezet om Bin Laden te vinden, samen met een arts die voor de ngo Save The Children werkte. Dit laatste heeft Save The Children altijd ontkend. In 2015 begonnen de regels strenger te worden. Ngo's moesten zich opnieuw registreren en het werd een stuk moeilijker voor internationaal personeel om een visum te krijgen.

Het resultaat is dat hulpwerkzaamheden nu wat moeizamer op gang komen dan na de vorige hevige overstroming in Pakistan, in 2010. "Toen waren de meeste hulporganisaties al in het land", zegt Gulzar van Caritas. Nu is het een uitdaging voor de ngo's om de getroffen gebieden te bereiken.

Niet alleen vanwege de vergunningen, maar ook omdat er zo veel wegen en bruggen zijn verwoest en grote delen land onder water liggen. En de coördinatie tussen de ngo's, de overheid en de lokale rampenbestrijdingsteams laat nog te wensen over, zegt Gulzar. "In sommige districten gaat dit heel goed, maar op andere plekken moet het nog veel beter."

Donaties

Gulzar noemt de vele crisissituaties in de wereld, zoals de oorlog in Oekraïne, een struikelblok bij het aantrekken van donaties voor de noodhulp en wederopbouw van Pakistan. "Het wordt een grote uitdaging. Maar wij hebben een groot netwerk, dus ik verwacht wel een positief resultaat."

Caritas heeft de doelstelling 13.500 slachtoffers te helpen met onder meer voedsel, onderdak, hygiënepakketten en trainingscentra. "Wij hebben de afgelopen jaren juist veel geïnvesteerd in rampenmanagement. Nu hebben we bijna overal al kantoren. Deze week hebben we een nieuw kantoor geopend in een van de zwaarst getroffen districten van Sindh."

De VN heeft internationale donoren opgeroepen 160 miljoen dollar bij elkaar te krijgen voor Pakistan. Tot nu toe arriveerden vijftig speciale vliegtuigen vol hulpgoederen in het land. Maar de geschatte schade is wel 30 miljard, zei Guterres gisteren in Islamabad. "Er is veel aandacht voor de oorlog in Oekraïne", zei Guterres.

"Maar mensen vergeten dat er een andere oorlog is: de oorlog de we voeren tegen de natuur. En de natuur slaat terug en klimaatverandering stimuleert de vernietiging van onze planeet. Vandaag is het Pakistan. Morgen kan het jouw land zijn."