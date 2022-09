Doden bij gevechten op grens Kirgizië en Tadzjikistan, vele duizenden geëvacueerd

Bij gevechten bij de grens tussen Kirgizië en Tadzjikistan zijn zeker 24 doden gevallen en 87 mensen gewond geraakt. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid van Kirgizië bekendgemaakt. Volgens Kirgizië zijn zo'n 136.000 mensen geëvacueerd uit de regio.

Het conflict in het grensgebied in de Centraal-Aziatische voormalige Sovjetrepublieken ontstond eerder deze week. Gisteren namen artillerie en pantservoertuigen elkaar onder vuur. Tadzjiekse troepen beschoten daarbij ook de stad Batken, verder ten noorden.

Beide landen beschuldigen elkaar ervan de geweldsuitbarsting ontketend te hebben. Een precieze aanleiding is nog niet bekend. Pogingen om tot een staakt-het-vuren te komen zijn vooralsnog nergens op uitgelopen.

Waterrechten

Vorig jaar braken er ook al gevechten uit tussen de twee landen, met zeker 55 doden tot gevolg. Toen was de aanleiding onenigheid over waterrechten en de installatie van beveiligingscamera's bij de grens.

President Zjaparov van Kirgizië en Rachmon van Tadzjikistan hebben elkaar gesproken op de top in Oezbekistan waar ook de Russische president Poetin en de Chinese president Xi zijn. Ze zouden daar hebben afgesproken om hun troepen aan de grens voorlopig terug te trekken. Of dat inmiddels is gebeurd, is nog niet duidelijk.