Bonden naar de rechter voor schadevergoeding zorgpersoneel met long covid

Vakbonden FNV en CNV stappen naar de rechter om een schadevergoeding af te dwingen voor zorgmedewerkers die langdurige klachten hebben overgehouden aan een coronabesmetting op het werk. De bonden hadden de Staat een ultimatum gesteld, dat inmiddels is verlopen. Met een kort geding willen ze nu de schadevergoedingen afdwingen.

Er is al langer veel te doen over zorgmedewerkers die langdurige klachten hebben overgehouden aan een besmetting. De vakbonden vragen al zo'n twee jaar om financiële compensatie voor de zorgmedewerkers, van wie er velen zijn ontslagen nadat ze lang met long covid ziek thuis hadden gezeten. Een grotere groep kan nog altijd minder werken door de klachten dan voor de pandemie, waardoor ze nu een veel lager inkomen hebben en financieel in de problemen dreigen te raken.

De bonden benadrukken dat zorgmedewerkers in de eerste maanden van de pandemie zonder bescherming hun werk moesten doen. Ze zeggen dat de staat daarvoor verantwoordelijk en dus ook juridisch aansprakelijk is.

'Aan het lijntje gehouden'

Beide bonden hebben het gevoel dat ze maanden aan het lijntje zijn gehouden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "Het is overduidelijk dat de prioriteit van dit kabinet totaal niet bij de zorgprofessionals ligt", vindt FNV-vicevoorzitter Kitty de Jong. "Het is beneden alle peil dat er nog helemaal niets aan een regeling is uitgewerkt. Dat laten we niet over onze kant gaan."

"VWS is alsmaar tijd aan het rekken en tijd is nou juist iets wat de zieke medewerkers niet hebben. Zij moeten nu weten waar ze financieel aan toe zijn", zegt voorzitter Gaby Perin-Gopie van CNV Zorg & Welzijn.