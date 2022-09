Compagnon Van Lienden: Coolblue wist van commercieel bedrijf mondkapjesdeal

Coolblue en medewerkers van de Stichting Hulptroepen Alliantie wisten dat er een commerciële bv was waarmee een mondkapjesdeal werd gesloten met het ministerie van Volksgezondheid. "Coolblue wist hier zeker van", zegt Camille van Gestel, die medeoprichter was van zowel de stichting als de commerciële bv, bij het tv-programma Jinek.

Van Gestel deed aan tafel bij Jinek uitgebreid zijn verhaal na het verschijnen van het Deloitte-rapport over de mondkapjesdeal. Van Gestel en zijn compagnons Sywert van Lienden en Bernd Damme verdienden miljoenen aan die commerciële deal - die werd gesloten met hun Relief Goods Alliance - terwijl naar de buitenwereld altijd werd volgehouden dat er "om niet" werd gewerkt, wat alleen in het geval van het werk van de stichting klopte.

Coolblue heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Van Gestel. Eerder deden Coolblue en uitzendbureau Randstad aangifte van oplichting tegen Van Gestel en de andere twee, omdat de bedrijven vinden dat ze zijn voorgelogen. De advocaat van Coolblue lichtte destijds toe dat het bedrijf alleen belangeloos meewerkte omdat steeds werd verzekerd dat het ging om een non-profitinitiatief.

'Communicatie niet helder'

Van Gestel stelde dat er volgens hem inderdaad te veel is gesproken over de winstoogmerkloze stichting, terwijl er dus ook een commerciële bv was waar wel degelijk geld werd verdiend. "Achteraf kun je je afvragen of die communicatie wel helder was. Wij hebben echt fouten gemaakt in die communicatie."

Aan tafel bij Jinek ging Van Gestel ook nog in op de ongeveer 5 miljoen euro die hij heeft verdiend aan de mondkapjesdeal. Hij sprak van "idioot veel geld", maar benadrukte dat hij dat wat hem betreft eerlijk heeft verkregen. Hij is in 2021 begonnen met een startup waarmee hij iets wil doen tegen klimaatverandering en heeft nog steeds de bedoeling om het geld te gebruiken voor een klimaatdoel.

Eerder op de dag reageerde Sywert van Lienden bij de NOS op het rapport van Deloitte over de mondkapjesdeal. Hij zegt dat het onderscheid tussen de commerciële bv en de stichting voor het grote publiek "kennelijk onvoldoende helder" was.