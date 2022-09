Integraal Zorgakkoord getekend, behalve door de huisartsen

Vanavond hebben alle betrokken partijen in de zorg, uitgezonderd de huisartsen, het Integraal Zorgakkoord getekend. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is met het akkoord een belangrijke stap gezet om de zorg in de toekomst betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden. In het zorgakkoord staat onder meer dat de partijen in de zorg nauwer met elkaar moeten samenwerken. Daarnaast moet de eerstelijns zorg sterker worden en moet er meer worden ingezet op preventie. Verder moet de zorg een aantrekkelijke werkplek zijn en in de toekomst blijven. Het is de eerste keer dat zo veel partijen gezamenlijk afspraken met elkaar maken over hoe de zorg er de komende jaren uit moet zien.

Zorgredacteur Sander Zurhake over het akkoord: "Je kan je afvragen hoe integraal het zorgakkoord is nu de huisartsen niet hebben getekend. Een belangrijk punt in dat akkoord is namelijk dat veel van de zorg naar de eerste lijn gaat, de huisartsen dus. In voorgaande zorgakkoorden - de zogeheten hoofdlijnenakkoorden - deden politiek en zorgverzekeraars de huisartsen al verregaande toezeggingen: bijvoorbeeld geld en middelen voor langere consulten voor patiënten en minder bureaucratische verplichtingen. In de praktijk kwam van deze beloften weinig terecht. Zoals huisartsen tijdens het inkoopproces weleens van zorgverzekeraars hoorden: een zorgakkoord is geen contract. Daarom willen de huisartsen concrete toezeggingen in het zorgakkoord die via een Nederlandse Zorgautoriteit of rechter kunnen worden afgedwongen als ze opnieuw niet worden nagekomen."