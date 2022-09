Kuijt en ADO bezweren crisis met fortuinlijke zege bij koploper PEC Zwolle

Dirk Kuijt heeft de crisis bij ADO Den Haag voorlopig afgewend. De oud-international kent een stroeve start van zijn trainersloopbaan met slechts een overwinning in zijn eerste acht duels en kreeg afgelopen week tijdens de training zelfs bezoek van boze supporters. Of dat geholpen heeft of niet, maar vrijdagavond mocht Kuijt zijn tweede driepunter begroeten. Op bezoek bij koploper PEC Zwolle wond ADO met 2-1, al kwam die zege met flink wat fortuin tot stand. Ondanks de nederlaag van PEC Zwolle blijft de ploeglijstaanvoerder. Concurrent FC Eindhoven bleef tegen Roda JC steken op een gelijkspel (3-3).

ADO Den Haag begon sterk in Zwolle en kreeg in de derde minuut al een enorme kans: spits Thomas Verheydt had de bal voor het intikken, maar raakte de bal zo slecht dat die de doellijn niet eens haalde. Daarna nam PEC het initiatief over met Thomas van den Belt als blikvanger. De middenvelder liet een uitgelezen kans liggen, toen hij alleen voor doelman Hugo Wentges opdook, maar niet wist af te ronden. Vervolgens kopte Van den Belt een hoekschop op de Haagse lat. Pas bij de derde kans was het scheepsrecht: weer mocht Van den Belt alleen op Wentges af en nu schoot hij wel raak.

Pechvogel Van Hintum Kuijt zag de bui al hangen, want vlak voor de openingstreffer riep hij zijn spelers al bijeen langs de lijn toen Wentges zich even liet verzorgen. Niet dat ADO daarna de wedstrijd overnam, maar dankzij twee ongelukkige momenten van PEC wist ADO toch te winnen. Bij de 1-1 klutste een voorzet van Xander Severina via PEC-doelman Jasper Schendelaar voor de voeten van Verheydt, die de bal makkelijk kon binnen schuiven. Onder de 2-1 van de bezoekers stond de handtekening van Bart van Hintum. In een uiterste poging om een voorzet van Joël Zwarts te onderscheppen speelde de routinier de bal pardoes over de eigen doellijn.

Dirk Kuijt kan lachen - ,

FC Eindhoven speelde in het eigen Jan Louwers-stadion ruim een uur soeverein tegen Roda JC en kwam verdiend op 2-0 en later ook 3-1, maar gaf de zege toch nog uit handen. Spits Dylan Vente zorgde met twee treffers, waarvan de laatste diep in blessuretijd alsnog voor een remise: 3-3. Voor Vente was het al zijn negende treffer in acht duels. Door de remise verzuimde Eindhoven om de koppositie over te nemen van PEC Zwolle.

Heracles wint wel Zo werd Heracles een van de winnaars van deze vrijdag. De Almeloërs wonnen met 3-0 bij Telstar en hebben nu evenveel verliespunten als koplopers PEC Zwolle.

Het was ook de avond van de fraaie kopballen. Bij De Graafschap-Almere City kopte Charlison Benschop op knappe wijze een gekrulde voorzet van Alexander Büttner in het doel van Almere. Genoeg voor de zege was dat niet, want na rust draaide het elftal van Alex Pastoor de wedstrijd in vijf minuten om. Lance Duijvestijn benutte een makkelijk gegeven penalty en even knalde Anthony Limbombe de bal hard in het doel: 1-2. Ook bij VVV-Venlo was een ouderwetse snoekduik te bewonderen. Dit keer was het Vitesse-huurling Daan Huisman met de knappe voorzet, die stijlvol werd binnengekopt door Sven Braken.