Keepers Cillessen en Barkas maken het verschil bij FC Utrecht-NEC: 0-0

In zijn laatste eredivisieduel tegen NEC, een 2-4 overwinning van Heerenveen op 14 april 2012, maakte Dost bovendien een hattrick. En Douvikas scoorde afgelopen seizoen voor Utrecht in beide ontmoetingen met NEC.

FC Utrecht en NEC hebben vrijdagavond het publiek in de Galgenwaard vermaakt, maar doelpunten vielen er niet te noteren in de eerste wedstrijd van de zevende speelronde van de eredivisie. Vooral dankzij puik keeperswerk bleef het 0-0.

NEC had het defensief prima op orde, al was Hidde ter Avest koppend dicht bij succes. Voor Dost bleven grote kansen uit. Douvikas mocht in de tweede helft op het Nijmeegse doel af, maar de een-op-een met Jasper Cillessen werd gewonnen door de keeper van NEC.

Reddingen Barkas

Aan de andere kant had ook Utrecht-keeper Vasilis Barkas enkele fraaie reddingen in huis. Vroeg in de wedstrijd keerde de Griek op fraaie wijze op een inzet van Magnus Mattsson en ook na rust hield Barkas soms op katachtige wijze zijn doel schoon.

Zo druk als Cillessen had Barkas het echter niet. Niet voor niets kreeg de 63-voudig international eerder op vrijdag weer een oproep voor Oranje. De 33-jarige Cillessen maakte die uitverkiezing vrijdag meer dan waar.

FC Utrecht slaagde er mede door de sublieme Cillessen niet in een derde zege op rij te behalen. Het stugge NEC speelde voor de vijfde keer dit seizoen gelijk.