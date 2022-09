Vrouwen FC Twente koploper dankzij Kalma bij seizoenstart eredivisie

De topclubs in de eredivisie voor vrouwen zijn het seizoen allemaal met een overwinning begonnen. FC Twente won met de grootste marge en is voorlopig koploper.

De regerend landskampioen won met 5-0 op bezoek bij VV Alkmaar. Bij rust was het nog slechts 1-0, dankzij Fenna Kalma, maar in de tweede helft ging het hard. Via Wieke Kaptein, opnieuw Kalma - de topscorer van vorig seizoen lijkt door te gaan waar ze vorig jaar gebleven was - en Marit Auee werd het 4-0. Een eigen goal van Kim Smal was het slotakkoord.

Zo is Twente nog ongeslagen, nadat het vorig weekend Ajax had verslagen in de strijd om de Supercup. De verliezer van die eerste editie kon vrijdagavond op De Toekomst nieuwkomer Fortuna Sittard, dat debuteerde in de eredivisie voor vrouwen, pas laat van zich afschudden.

De voorsprong was er dankzij Victoria Pelova al halverwege de eerste helft, maar die 1-0 bleef lang op het scorebord staan. Een eigen doelpunt van Moïsa van Koot met nog een kwartier te gaan en twee late goals van Pelova en Soraya Verhoeve stelden de zege voor de nummer twee van vorig jaar veilig.