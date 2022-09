'Oud-speelsters Ajax doelwit van grensoverschrijdend gedrag Overmars'

Oud-speelsters van Ajax zijn in het verleden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag van oud-directeur Marc Overmars. Dat zeggen drie oud-speelsters van de club tegen Het Parool. Overmars vertrok in februari bij Ajax vanwege wangedrag ten opzichte van vrouwelijke werknemers bij de voetbalclub.

Zo zou Overmars in de fysioruimte op de massagetafel een speelster betast hebben in aanwezigheid van een andere voetbalster. "Hij deed het af als grap, maar zo werd het niet beleefd," zeggen twee voormalige Ajax-speelsters. Het incident zou gebeurd zijn in de beginjaren van het directeurschap van Overmars.

De voormalig Ajax-directeur, die nu een vergelijkbare functie bekleedt bij FC Antwerp, zou wel vaker de fysioruimte binnenlopen, die als safe space te boek staat. De vrouwen liggen namelijk soms geheel of gedeeltelijk ontkleed op de massagetafel.

De derde oud-speelster zegt tegen Het Parool: "Ik wist van een paar speelsters dat ze ervaringen hadden die niet in de haak waren."

'Je hoorde wel eens wat'

De drie vrouwen waar Het Parool mee sprak willen anoniem blijven. Overmars laat aan de krant via een woordvoerder van Antwerp weten niet te willen reageren op het genoemde incident in de fysioruimte. Ajax beperkt zich tot een verwijzing naar de verklaring die de club uitgaf na Overmars' vertrek uit Amsterdam.

Speelster Merel van Dongen, die van 2015 tot 2018 voor Ajax uitkwam, zegt zelf geen negatieve ervaringen te hebben met Overmars. "Maar je hoorde weleens wat. Hij maakte weleens een opmerking waarvan je dacht: niet zo netjes, niet professioneel. Hij zag ons niet alleen als werknemer, maar ook als flirtmateriaal."