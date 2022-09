Acht aanhoudingen na grote politieactie in Rotterdam

Bij een politieactie in Rotterdam-Zuid en het havengebied zijn acht mensen aangehouden. De actie was gericht tegen ondermijning. Ook zijn drugs, geld, voertuigen en een vuurwapen in beslag genomen.

Volgens de politie kwam tijdens de ondermijningsactie "veel strafbaars aan het licht". Zo zijn in totaal negen auto's in beslag genomen. Acht wagens zijn door de Belastingdienst ingenomen vanwege een openstaande schuld van in totaal 330.000 euro.

Eén voertuig is in beslag genomen omdat het volgens de politie ging om een zeer dure auto, terwijl de eigenaar geen inkomsten had en ook geen andere logische verklaring voor dit dure bezit kon geven. De eigenaar is aangehouden op verdenking van witwassen.