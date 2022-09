Kabinet wil veel meer windparken op zee, ambitie verdrievoudigd

Het kabinet wil meer windparken op zee bouwen dan eerder gepland. In 2050 moeten windparken in de Noordzee 70 gigawatt vermogen leveren. Dat is een ruime verdrievoudiging van de huidige ambitie, meldt de rijksoverheid op de website.

In 2040 moet er 50 gigawatt staan, maakte minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie (D66) vanmiddag bekend. De turbines moeten niet alleen stroom opwekken. De regering wil ook dat de offshore molens ter plekke duurzame waterstof produceren, een energiebron die moet zorgen voor verduurzaming van de industrie en het zware transport.

Tot nu toe heeft het kabinet 21 gigawatt aan offshore windmolens op de Noordzee gepland. Dat dekt driekwart van het stroomverbruik in Nederland. Met 70 gigawatt windenergie van zee zou Nederland zo goed als zelfvoorzienend zijn, bleek afgelopen voorjaar uit een studie van netbeheerders.

Ruimte schaars

De ruimte op de Noordzee is wel schaars, erkent het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. "De groei van windenergie op zee moet goed samengaan met andere belangen op de Noordzee, zoals visserij en natuur." Jetten zegt met alle betrokken partijen in overleg te willen.

De Nederlandse WindEnergie Associatie is blij verrast met de keuze van het kabinet om 70 gigawatt vermogen op de Noordzee te willen realiseren. Voorzitter Jan Vos noemt het "een fantastisch besluit."

"Deze minister toont lef en heeft strategisch inzicht. Moet je je eens voorstellen: in 2012 was ik als PvdA-woordvoerder van Energie en Klimaat betrokken bij de kabinetsformatie en hebben we er met heel veel moeite 6 gigawatt door kunnen krijgen. En nu, tien jaar later, gaat het naar 70 gigawatt. We krijgen het grootste windmolenpark ter wereld. Ik ben superblij."

Volgens Vos is windenergie goedkoop, schoon en geopolitiek verstandig, gelet op de huidige situatie in Oekraïne en de gevolgen voor de energiemarkt. "Hiermee kan Nederland voor een groot deel onafhankelijk energie opwekken. Zo'n 90 procent van onze elektriciteit komt straks van de Noordzee."

Het hoogspanningsnet in Nederland staat wel onder druk, onder meer door de groei van duurzame energie. In de video zie je welke problemen - en oplossingen - er zijn: