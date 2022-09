Beckham twaalf uur in de rij voor eerbetoon aan overleden koningin

Er was David Beckham veel aangelegen om de overleden koningin Elizabeth een eerbetoon te bewijzen. De oud-voetballer heeft twaalf uur in de rij gestaan bij Westminster Hall in Londen, waar de kist van de overleden koningin staat.

Oud-topvoetballer en 115-voudig Engels international Beckham had vanwege zijn bekendheid de mogelijkheid om de rij over te slaan, maar wilde geen voorkeursbehandeling.

God save the Queen

"Elke keer dat we daar stonden in het shirt van de nationale ploeg, ik de band om mijn arm droeg en we God save the Queen zongen, betekende heel veel voor ons", zei Beckham, tegenwoordig eigenaar van het Amerikaanse Inter Miami tegen de Engelse televisie.

"Het was iedere keer iets bijzonders. Dit is een moeilijk moment voor de natie en voor mensen wereldwijd. Dit wordt overal gevoeld."