Noppert straks tussen wereldsterren bij Oranje: 'Gaan ook gewoon naar de wc, hè'

Andries Noppert is voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. De keeper van Heerenveen maakt deel uit van de groep van 25 spelers voor de wedstrijden tegen Polen en België in de Nations League. - NOS

Het kan hard gaan. Vorig seizoen speelde Noppert nog voor Go Ahead Eagles voor het eerst als vaste basisspeler in de eredivisie. Dit jaar maakt Noppert een goede indruk onder de lat bij de Friezen. In de eerste vijf competitieduels incasseerde hij één doelpunt. Vorige week tegen Ajax kreeg Noppert wel nog vijf tegentreffers.

Met wereldsterren

Volgende week zit Noppert plots met wereldsterren in de kleedkamer. "Natuurlijk zie ik die jongens ook op tv en spelen ze bij grote clubs", zegt de keeper, die ook vrij nuchter is over zijn uitverkiezing. "Maar die jongens gaan ook gewoon naar de wc, die poepen en plassen ook."

De selectie komt maandag in Zeist bijeen voor de laatste interlandperiode voor het WK in Qatar, dat voor Oranje op 21 november begint tegen Senegal. Daarna volgen groepswedstrijden tegen Ecuador (25 november) en gastland Qatar (29 november).