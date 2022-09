Een nieuwe baan door je kunde en niet door de 'klik'

Hanneke Felten van KIS zegt dat selecteren op basis van een klik gelijke kansen in de weg staat. "Als Jeroen en Marieke een nieuwe collega zoeken, is de kans groter dat zij meteen een klik voelen bij Maarten dan bij Mohammed. Dit terwijl Mohammed misschien wel beter geschikt is voor de functie."

Volgens onderzoekers Hooftman en Felten wordt er in Nederland veelvuldig gediscrimineerd bij werving en selectie van nieuw personeel. "Daarom is het belangrijk om het proces zo in te richten dat je de invloed van vooroordelen en stereotypen vermindert."

Objectief werven en selecteren' is een effectieve manier om discriminatie tegen te gaan. "Dat betekent dat je selecteert op basis van wat kandidaten kunnen en niet op gevoel. Bedenk vooraf wat iemand moet kunnen en beoordeel alle brieven en cv's op die dingen. Je nodigt de mensen uit die het best voldoen aan de vooraf vastgestelde wensen."

'Levert heel verrassende kandidaten op'

Bij de Nederlandse Spoorwegen doen ze sollicitaties sinds kort op een nieuwe manier. Manager Ronald Bleeker zegt dat niet naar persoonlijke gegevens of een cv wordt gekeken, maar dat kandidaten enkele vragen worden gesteld. De antwoorden worden beoordeeld en gerangschikt. De kandidaten met de beste scores mogen langskomen.

"Het levert heel verrassende mensen op die op gesprek komen", zegt Bleeker. "Kandidaten die we wellicht anders nooit hadden uitgenodigd."

Laat geen ruimte voor een klik

Tijdens het sollicitatiegesprek is het volgens onderzoekers Hooftman en Felten zaak om aan elke sollicitant dezelfde vragen in dezelfde volgorde stellen. "Laat geen ruimte voor gespreksonderwerpen die er niet toe doen. Je wilt het immers niet hebben over iets waardoor er een klik ontstaat."