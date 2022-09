Nederlands team zorgt voor grote verrassing met winst op Groot-Brittannië in Davis Cup

Nederland heeft verrassend Groot-Brittannië verslagen (2-1) en plaatst zich daarmee voor de kwartfinales van de Davis Cup Finals. In Glasgow haalden Wesley Koolhof en Matwe Middelkoop het beslissende punt binnen in hun dubbelpartij tegen Andy Murray en Joe Salisbury: 7-6 (0), 6-7 (6), 6-3. Botic van de Zandschulp overklaste eerder op de vrijdagavond al Cameron Norrie: 6-4, 6-2. Daarmee bracht hij Nederland op 1-1, nadat Tallon Griekspoor daarvoor had verloren van Daniel Evans: 6-4, 6-4. Nederland naar kwartfinales Na de overwinning op Kazachstan plaatst het Nederlandse team zich door de overwinning op de Britten voor de kwartfinales van de Davis Cup Finals. Nederland hoort nu bij de beste acht landen en vervolgt het toernooi eind november in Spanje. Wie de mannen van captain Paul Haarhuis daar treffen wordt zaterdag pas bekend, als de laatste poulewedstrijden zijn gespeeld. Nederland strijdt zaterdag in Glasgow nog met de Verenigde Staten om de eerste plek in de groep.

Door de 2-1-zege is het Nederlandse tennisteam van captain Paul Haarhuis verzekerd van een van de eerste twee plekken in groep D en heeft het zich geplaatst voor de kwartfinales, eind november in het Spaanse Málaga. - NOS

Het winnende punt dat Koolhof en Middelkoop binnenhaalden, kwam na een zwaarbevochten driesetter. Murray en Salisbury verspeelden een break voorsprong in de eerste set, werkten een matchpoint weg in de tweede tiebreak en wonnen die dankzij een netbal. De derde set zinderde opnieuw van spanning en de Nederlanders bleken het koelbloedigst. Een love game op de service van de Britten op 4-3 leidde het einde in. "Een heel intense wedstrijd", noemde Koolhof het na afloop, weer tot rust gekomen na de grote euforie bij de Nederlandse ploeg. "Fantastisch", zei Haarhuis. "Ik ben blij dat de bond mij de kans geeft met deze mannen te werken." 'Nagenoeg perfecte wedstrijd' Aan het begin van de avond had Botic van de Zandschulp Nederland overtuigend op 1-1 gebracht tegen Cameron Norrie (ATP-8). Van de Zandschulp speelde uitstekend, gaf geen enkele breakkans weg en sloeg Norrie voor thuispubliek in Glasgow met 6-4, 6-2 van de baan. "Een nagenoeg perfecte wedstrijd", noemde Van de Zandschulp het. "Ik serveerde geweldig, zeker een van mijn beste prestaties." Van de Zandschulp (ATP-35) kwam al snel een break voor tegen Norrie, gaf zelf niets weg en serveerde bij 5-4 voor winst in de eerste set. Vier keer kwam hij daarin door een ace op setpoint en bij de vierde kans sloeg hij weer een ace.

Botic van der Zandschulp haalt opgelucht adem - b

Luidkeels aangemoedigd door het thuispubliek ging Norrie op zoek naar een antwoord op de spijkerharde opslagen en mokerslagen vanaf de baseline van Van de Zandschulp. Maar Norrie, de halvefinalist van Wimbledon, werd ook in set twee volledig overpowered door zijn opponent. Een vroege break in de tweede set gaf Van de Zandschulp niet meer weg en vooral de lob op het breakpunt dat hij kreeg op 4-2 was fraai. Het verzet van de Brit was gebroken en Van de Zandschulp serveerde de partij vakkundig uit. Van de Zandschulp sprak na afloop van een van zijn beste wedstrijden. De tennisser vond het een heel andere wedstrijd dan vorige maand in Montreal, toen hij weinig kans maakte tegen Norrie. "Toen speelde ik zeker niet zo goed."

Tallon Griekspoor baalt - Getty

De dag begon nog moeizaam, toen Tallon Griekspoor te kort kwam tegen Daniel Evans, die met 6-4, 6-4 te sterk bleek. Griekspoor (ATP-48) en Evans (ATP-25) waren lang in evenwicht, maar op de belangrijke momenten was Evans nipt beter. Een nederlaag zonder gevolgen, want Van de Zandschulp en Koolhof/Middelkoop draaiden de achterstand om. Op 22 november gaat het Davis Cup-avontuur van Nederland verder, in Spanje.