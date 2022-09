Griekspoor verliest eerste enkelpartij in Davis Cup-ontmoeting met Groot-Brittannië

Tallon Griekspoor heeft vrijdagmiddag Nederland niet op voorsprong kunnen zetten in het Davis Cup-duel met Groot-Brittannië. Daniel Evans was voor thuispubliek in Glasgow met 6-4, 6-4 te sterk.

Griekspoor (ATP-48) en Evans (ATP-25) waren lang in evenwicht, maar op de belangrijke momenten was Evans nipt beter. Op 4-4 in de eerste set benutte de Brit een breakpoint en serveerde daarna de set uit.

In set twee vocht Griekspoor voor wat hij waard was, maar kreeg op 3-3 drie breakpoints tegen. Twee sloeg de Nederlander er weg, maar op de derde ging het toch mis. Evans won vervolgens zijn opslagbeurt en serveerde op 5-4 voor de wedstrijd. Op het derde matchpoint was het klaar.

'Home away from home'

Evans was na afloop te spreken over tennissen voor thuispubliek in Schotland. "Home away from home", noemde de Engelsman het tennissen in Glasgow. "Een geweldige sfeer en ik houd ervan hier te spelen. We mogen ons gelukkig prijzen om zo'n thuissteun te krijgen."

De Britten zijn er na een verlies tegen de Verenigde Staten (2-1) op gebrand te winnen van Nederland. Op dit moment speelt Botic van de Zandschulp tegen Cameron Norrie en later op de avond is er een dubbelpartij tussen Andy Murray/Joe Salisbury en Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop.

Oranje zit verder in de groep met Kazachstan, waar donderdag van werd gewonnen, en de Verenigde Staten, waar Nederland zaterdag tegen speelt. Nederland hoeft tegen de VS niet te vrezen voor Frances Tiafoe. De halvefinalist van de US Open heeft zich bij het Amerikaanse team afgemeld voor het toernooi in Glasgow.