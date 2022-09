Rotterdams festival annuleert optreden Lil Kleine na ophef

Het Rotterdamse festival Tiktak heeft het optreden van rapper Lil Kleine geannuleerd. De organisatie meldt op Instagram dat dit "in overleg met alle betrokken partijen" is besloten.

Een paar dagen geleden werd bekend dat Lil Kleine zou optreden op het festival. Het zou zijn eerste Nederlandse optreden worden, nadat hij in februari in opspraak was gekomen door beelden op sociale media waarop te zien was hoe hij zijn vriendin Jaimie Vaes uit een auto trekt en mishandelt.

De rechtszaak over dit voorval loopt nog. Dat was voor de organisatie van het festival in eerste instantie geen reden om hem niet te boeken, meldt de regionale omroep Rijnmond. Maar in de reacties onder de aankondiging kreeg het festival een hoop kritiek.

Nu is toch besloten dat Lil Kleine morgen niet zal optreden. "Ons festival staat voor inclusie en wij willen een positieve ervaring bieden aan al onze bezoekers", aldus de organisatie. Het management van Lil Kleine wil tegen Rijnmond niet reageren.

Politiemedewerker vervolgd om lekken informatie

Gisteren werd bekend dat een oud-politiemedewerker van de Eenheid Amsterdam wordt vervolgd omdat hij informatie zou hebben gelekt over de mishandeling door Lil Kleine.

De medewerker (22) wordt ervan beschuldigd via Snapchat aan iemand te hebben beschreven hoe de rapper de nacht in een politiecel had doorgebracht. Een screenshot van dit Snapchat-gesprek kwam terecht bij het juicekanaal van Yvonne Coldeweijer, die het publiceerde.