Jakobsen klopt sprintelite in Kampioenschap van Vlaanderen, Bouwman wint in Slowakije

Fabio Jakobsen heeft het Kampioenschap van Vlaanderen op zijn naam geschreven. De Europees kampioen was in een ziedende eindsprint Caleb Ewan en Dylan Groenewegen te snel af. Jakobsen verdiende met zijn zege een gele trui met de Vlaamse Leeuw, maar die zal hij niet in wedstrijden dragen. Dan draagt hij namelijk de trui van het Europees kampioenschap. "Ik had nog niet gewonnen in deze trui. Dus dit is een perfecte dag."

Best sprinter of the year, European Champion @FabioJakobsen takes another win!#KoolskampKoers pic.twitter.com/RNTRSdlW3L — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) September 16, 2022

Dat de koers rond het West-Vlaamse Koolskamp op een massasprint zou uitlopen, was op voorhand wel zeker. Niet voor niets stond de crème de la crème van het internationale sprintersgilde aan het vertrek, met Jakobsen, Groenewegen, Ewan en Tim Merlier als grootste namen. Desondanks koos een kopgroep van vijf, met de Nederlander Nick van der Meer en de Belgische Zwitser Johan Jacobs als bekendste namen, gretig het ruime sop en bleven tot in de laatste plaatselijke ronde voorop. Kort daarvoor moesten Groenewegen en Merlier in de achtervolging na een schuiver, maar beiden waren op tijd terug voor de onvermijdelijke sprint. Het versnellingsapparaat van Groenewegen raakte wel beschadigd en tijd om van fiets te wisselen had hij niet meer. Snelle benen In de sprint leek Jakobsen het wiel van zijn sprintaantrekker Bert Van Lerberghe even kwijt, maar in de laatste rechte lijn reed hij langs de afrastering zijn concurrenten toch eenvoudig voorbij. "De wind was niet sterk genoeg om waaiers te trekken en dan weet je dat het een sprint wordt", vertelde Jakobsen na afloop. "Het leek op een sprintetappe in een grote ronde, heel nerveus. Maar ik heb snelle benen."

Groenewegen over degradatiestrijd: 'Waardeloos systeem' Groenewegen kon na zijn valpartij niet meer schakelen en moest genoegen nemen met de derde plaats. Wel pakte hij zo net als Ewan belangrijke punten in de strijd tegen degradatie uit de WorldTour. "Het is een waardeloos systeem", aldus Groenewegen. "Maar we doen wat we kunnen en dat is punten sprokkelen."

Voor Jakobsen is het al de dertiende zege van het seizoen. Groenewegen won het Kampioenschap van Vlaanderen in 2018 en eindigde sindsdien drie keer op het podium (een keer tweede, twee keer derde).

Bouwman slimste in Ronde van Slowakije Ook in de Ronde van Slowakije was Nederlands succes. Koen Bouwman - toch geen sprinter van beroep - sprintte in de derde etappe naar de zege. De 28-jarige Nederlander, die na zijn fenomenale Giro waarin hij twee etappes en de bergtrui won, vooral fysieke pech kende, was in Spišská Nová Ves de slimste van het peloton. De renner van Jumbo-Visma dook als eerste de laatste bocht in, zag dat hij een klein gaatje had op de rest en bleef het aanstormende peloton knap voor.