'PSV wil breken met John de Jong, Arnesen in beeld als opvolger'

De onlangs bij Feyenoord vertrokken Frank Arnesen is in beeld als opvolger van De Jong. Tussen 1994 en 2004 diende de Deen als technisch eindverantwoordelijke al de belangen van PSV.

"Op dit moment is John de Jong nog niet ontslagen, maar er is wel een vertrouwensbreuk van twee kanten. Helder is ook dat er voor De Jong een onwerkbare situatie lijkt te zijn ontstaan waardoor zijn vertrek aanstaande is", aldus Voetbal International. "Hoe algemeen directeur Marcel Brands en commercieel directeur Frans Janssen hierin staan, zal snel blijken. De eerste geluiden zijn dat zij zullen blijven zitten. Brands was de afgelopen weken onzichtbaar en ook dat kan De Jong als een gebrek aan steun hebben opgevat."