PSV stuurt John de Jong naar huis vanwege uitblijven transfer Gakpo

Gakpo stond aan het begin van de transferperiode in de belangstelling van Manchester United, maar de Engelse club werd niet concreet. Southampton en Leeds United werden dat kort voor het sluiten van de markt wel, maar Gakpo besloot in Eindhoven te blijven. Dat deed de Oranje-international onder meer nadat hij had gesproken met Louis van Gaal.

Aanleiding voor het vertrek is de voorbije transferperiode. De raad van commissarissen, onder leiding van voorzitter Robert van der Wallen, had uit financieel oogpunt graag gezien dat PSV Cody Gakpo of Ibrahim Sangaré had verkocht. PSV kon dat geld, na het mislopen van het hoofdtoernooi van de Champions League, goed gebruiken.

De tijd van John de Jong als technisch directeur bij PSV is voorbij. PSV maakt bekend de samenwerking met de 45-jarige Hagenaar per direct te beëindigen. De Jong verlengde in mei vorig jaar nog zijn contract bij PSV nog tot de zomer van 2024.

"Ik heb na een hectische laatste week van de transferwindow een evaluatie gehad met de raad van commissarissen", vertelt Marcel Brands, algemeen directeur. "Daaruit is naar voren gekomen dat er bij de rvc unaniem een vertrouwensbreuk is ontstaan met betrekking tot het functioneren van De Jong. De directie is voortdurend een eenheid gebleven, maar voor John persoonlijk is het een reden geweest om na te denken over zijn toekomst. Na enkele dagen bedenktijd heeft John aangegeven dat er voor hem een onmisbare vorm van back-up is weggevallen."

'Draagvlak hele directie'

De Jong: "De sportieve ambitie van PSV heb ik altijd in alles voorop gesteld, met oog voor de financiële gezondheid van de club. Elke beslissing die deze zomer is genomen, had draagvlak van de hele directie. Deze staf en selectie zijn in staat om er een succesvol seizoen van te maken. Als PSV'er heb ik bijna de helft van mijn leven in verschillende rollen bij de club gewerkt. Dat zal ik blijven koesteren."