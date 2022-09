Vanavond op tv: Rapport mondkapjesdeal • SER-baas Kim Putters • Raynor Winn

Het langverwachte rapport van Deloitte over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden is af. Wat staat er in? En wat zijn de consequenties?

Kim Putters is te gast in de studio.

Kim Putters is de nieuwe directeur van de Sociaal Economische Raad (de SER). Wat zijn zijn doelen? En hoe gaat hij die bereiken in 'Nederland polderland'.

Leven na Het zoutpad

In het boek Het zoutpad, uit 2018, beschreef schrijfster Raynor Winn hoe zij en haar man Moth werden getroffen door een dubbel noodlot. Moth kreeg een potentieel dodelijke hersenziekte en ze werden hun huis uitgezet na een verkeerde investering.

Maar ze zaten niet bij de pakken neer. Als dakloos duo liepen ze het beroemde Zoutpad langs de kust in zuidwest Engeland. Van het boek over hun wandeltocht werden alleen al in Nederland 200.000 exemplaren verkocht. Inmiddels heeft het duo weer onderdak, Nieuwsuur spreekt met Winn over haar leven én haar nieuwe boek.