Miljoenennota: koopkracht in 2023 omhoog, maar huidige dreun niet gecompenseerd

De plannen die het kabinet dinsdag op Prinsjesdag presenteert, hebben zeer waarschijnlijk een positief effect op de koopkracht voor volgend jaar. Maar ze zullen de koopkrachtdaling over dit jaar niet volledig compenseren. Dat blijkt uit Prinsjesdagstukken die in handen zijn van de NOS.

Recent ging het Centraal Planbureau voor 2023 nog uit van een koopkrachtstijging van 0,6 procent ten opzichte van dit jaar. Volgens het CPB wordt dat na de maatregelen 3,9 procent. Er zijn wel veel onzekerheden.

'Oorlog werpt schaduw vooruit'

Het kabinet heeft naar eigen zeggen veel kunnen doen, maar kan de gevolgen van de inflatie niet helemaal wegnemen. Er is sprake van maatregelen "historisch in omvang", schrijft het in de nota. "Tegelijkertijd past ons terughoudendheid. De oorlog op het Europese continent zal zijn schaduw vooruitwerpen en heeft ook in ons land vergaande gevolgen", staat in het voorwoord.

Er was al uitgelekt dat het kabinet miljarden uittrekt om de koopkracht te "stutten". Zo gaat het minimumloon volgend jaar met 10 procent omhoog en wordt de verlaging van de accijnzen op brandstof voorlopig voortgezet. Die maatregelen (een pakket van 15,9 miljard euro) hebben dus gevolgen.

Dit jaar achteruitgang van koopkracht

Het CPB becijfert voor dit jaar nog altijd een achteruitgang van de koopkracht van 6,8 procent. Dat is niet veranderd ten opzichte van de eerdere raming.

De cijfers zijn dus wel met veel onzekerheden omgeven, nu de prijzen oplopen en het vooral zeer onduidelijk is hoe de energietarieven zich ontwikkelen. Het kabinet is nog in onderhandeling met de energiebedrijven, waardoor de koopkracht nog kan veranderen. Volgens ingewijden is de onzekerheid over hoe de cijfers in concrete gevallen uitpakken groter dan ooit. Dat hangt ook samen met het moment dat mensen hun energiecontract (kunnen) aanpassen.

Armoede

Een belangrijk gegeven in de cijfers van het CPB is het aantal mensen dat in armoede leeft. Volgens de eerdere raming zou zonder maatregelen van het kabinet volgend jaar 7,6 procent van de bevolking onder de armoedegrens uitkomen. Na de maatregelen die het kabinet volgende week bekendmaakt, gaat het CPB ervan uit dat dat zakt naar 4,9 procent. Het aantal kinderen in armoede zou uitkomen op 6,7 procent.

Volgens de cijfers van het Centraal Planbureau groeit de economie volgend jaar met 1,5 procent. In de eerdere raming was dat nog 1,1 procent. Het CPB gaat voor dit jaar uit van een groei van 4,6 procent. De rekenmeesters van het kabinet voorzien verder volgend jaar een inflatie van 2,6 procent (eerdere berekening 4,3 procent) en dit jaar van 9,9 procent.