Tijdritkanon Ganna gaat werelduurrecord (van zijn coach) aanvallen: 'Mijn beurt'

De verbazing over die prestatie werd nog groter als je bedenkt dat Bigham niet eens een profrenner is. Sterker, hij is performance manager - gespecialiseerd in tijdrijden, materiaal en aerodynamica - bij Ineos Grenadiers. Met andere woorden, hij is de tijdritcoach van Ganna.

Waar de Belg na een maandenlange minutieuze voorbereiding in het Mexicaanse Aguascalientes (1.887 meter hoogte) kwam tot een afstand van 55,089 kilometer, reed Bigham (geholpen door onder meer de Nederlandse sportwetenschapper Teun van Erp) op de laaggelegen baan in Grenchen ruim een halve kilometer verder: 55,548.

Op 19 augustus, een datum die eigenlijk gereserveerd was voor Ganna, verbaasde de 30-jarige Bigham vriend en vijand door het werelduurrecord van Victor Campenaerts te verpulveren.

De prestatie van Bigham kwam ook weer niet uit de lucht vallen. Als baanwielrenner hoort hij al jaren bij de Britse subtop in de individuele achtervolging en in de ploegenachtervolging, onderdelen waarop Ganna al een handvol wereldtitels in handen heeft.

In 2021 brak Bigham met 54,723 kilometer ook al het Brits uurrecord van Bradley Wiggins, maar die afstand kwam niet in de boeken van de UCI aangezien hij als 'amateur' niet beschikte over een biologisch paspoort.

Een maand later zette zijn verloofde Joscelin Lowden bovendien het werelduurrecord voor vrouwen op haar naam (48,405), een record dat in mei verbroken werd door Ellen van Dijk (49,254).

'Nu is het mijn beurt'

Nu is het dus aan Ganna om het record van 'zijn coach' aan te vallen. "Ik kijk ernaar uit, hoewel het een uur lang puur lijden zal worden. Ik ben benieuwd hoe mijn lichaam dat volhoudt en hoe ver ik zal kunnen gaan", vertelt Ganna in een persbericht van de UCI.

Kenners verwachten dat Ganna de magische grens van 56 kilometer weleens zou kunnen slechten. "Ik heb al getraind op mijn nieuwe fiets en die is supersnel. Mijn ploeg steekt zoveel tijd en moeite in deze projecten. Zij hebben hun werk gedaan, nu is het mijn beurt."