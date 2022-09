Onderzoek Deloitte: ministerie VWS heeft deal met Van Lienden doorgedrukt

Helder stuurde het rapport vandaag naar de Tweede Kamer met een begeleidende brief. Daarin schrijft ze dat Van Lienden en zijn partners bewust verwarring hebben gezaaid over het verband tussen hun niet-commerciële Stichting Hulptroepen Alliantie en hun commerciële bv Relief Goods Alliance (RGA), waarmee het ministerie dus uiteindelijk zaken deed.

Minister Helder voor Langdurige Zorg zei vanmiddag na het verschijnen van het rapport dat inderdaad bekend was dat er winst kon worden gemaakt, maar niet dat het om zoveel geld zou gaan. "Daar was men niet van doordrongen."

Vandaag is het rapport van Deloitte verschenen over "de mondkapjesdeal". Hierbij onze eerste reactie. We nodigen iedereen uit zelf het uitgebreide rapport te lezen. https://t.co/8ud2UJUSMR pic.twitter.com/lnWixs6zdy

Waar gaat het onderzoek over?

Het vandaag gepubliceerde deel gaat over de overeenkomst die in 2020 werd gesloten tussen het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LHC) van de overheid en de commerciële bv Relief Goods Alliance (RGA) van Van Lienden. RGA levert 40 miljoen mondkapjes en krijgt daar 100 miljoen euro voor. Van Lienden houdt vol dat hij "om niet" handelt, Maar hij verdient er persoonlijk 9 miljoen euro aan, terwijl zijn partners Van Gestel en Damme ieder 5 miljoen ontvangen. De geleverde mondkapjes blijven voor het grootste deel ongebruikt.

Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van het ministerie van VWS. De Deloitte-onderzoekers hebben steeds gezegd dat het om een "onpartijdig feitenonderzoek" gaat. Zij willen geen schuldigen aanwijzen.

De onderzoekers zijn nog niet klaar. Dit rapport is het eerste van drie. De volgende twee delen, die later komen, gaan ook over het inkoopbeleid van corona-beschermingsmiddelen door de overheid. Maar alleen dit eerste deel gaat specifiek over de deal met Van Lienden.

Lees hier onze terugblik op de mondkapjes-affaire