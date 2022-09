Bodegraven eist verwijdering tweets die gemeente linken aan 'pedomisdrijven'

Twitter moet alle berichten waarin de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in verband wordt gebracht met pedofiele misdrijven verwijderen. Dat heeft de gemeente vrijdag geëist in een kort geding tegen het techbedrijf. Twitter noemt die eis disproportioneel. Twitter verwijderde in mei het account van complotdenker Micha K. Die verspreidde net als Wouter R. en Joost K. het verhaal dat er in Bodegraven satanisch-pedofiele misdrijven plaats zouden vinden. De rechter bestempelde deze aantijgingen in een eerder kort geding als smaad. K., R, en K. moesten zelfs een schadevergoeding betalen aan de gemeente. Toch circuleren er nog steeds tweets waarin mensen en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in verband worden gebracht met satanisch-rituele kindermoorden. De gemeente wil dat deze berichten verdwijnen. Ook tweets waarin wordt opgeroepen om de begraafplaats te bezoeken, moet Twitter weghalen, vindt de gemeente. 'Volstrekt onmogelijk' Het sociale platform zegt niet te begrijpen waarom ze gedaagd zijn en noemt de aantijgingen van de gemeente zelfs 'schandalig'. Door het account van K. op te schorten hebben ze gedaan wat ze kunnen, zo betoogt de advocaat van Twitter. De advocaten van de gemeente menen dat Twitter veel meer had kunnen doen om deze zaak te voorkomen. "De gemeente zit hier omdat Twitter al twaalf maanden lang op handen zit en lak heeft aan schadelijke gevolgen van wat ze nalaten", zo klonk het tijdens de zitting. Het is volgens Twitter "volstrekt onmogelijk" om alle tweets die overeenstemmen met de denkbeelden van de complotdenkers te verwijderen. Het zou volgens de advocaten leiden tot "overblokkering" waarbij legitieme uitingen zouden worden verwijderd. Dat zou zelfs ingaan tegen de vrijheid van meningsuiting, zo betoogt het techbedrijf. De gemeente denkt dat dit wel zorgvuldig kan, bijvoorbeeld door het gebruiken van termen als #pedo #satanisch #Bodegraven. Het risico dat dan ook tweets van journalisten over de zaak worden verwijderd, hoeft volgens de gemeente niet te bestaan. Dat zou gefilterd moeten worden.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk onderstreepte tijdens de zitting de impact die de bedreigingen tot op de dag vandaag hebben. Er zat alleen een advocaat in de zaal namens de gemeente, omdat iedereen die zichtbaar is in deze zaak te maken krijgt met beschuldigingen op sociale media voelde verder niemand zich geroepen namens de gemeente aanwezig te zijn. De advocaat haalde daarnaast aan dat het wel degelijk schadelijk is dat complottheorieën rondgaan, ook al is al duidelijk dat ze niet waar zijn. Daarbij verwees de raadsman naar de HJ Schoo-lezing van minister Yeşilgöz, eerder deze week, waarin de minister zegt dat ondermijnende uitlatingen een "lucratief verdienmodel" zijn geworden voor sociale media.

Quote Bodegraven is het slachtoffer, maar ook het symbool. Cees van de Sanden, advocaat namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk