Ajax-coach Schreuder blij met 'geweldige beloning' voor Pasveer en Taylor

De een vond het supergaaf, de ander reageerde wat nuchterder. Ajax-trainer Alfred Schreuder is niet verrast dat Kenneth Taylor en Remko Pasveer zijn opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal.

"Ik heb ze gesproken en ze waren natuurlijk hartstikke blij. Voor beiden is het prachtig om er voor de eerste keer bij te zijn", zegt Schreuder op een persconferentie in aanloop naar de eredivisietopper tegen AZ van aanstaande zondag. "Remko is wat ouder", verklaart hij de nuchtere reactie van zijn 38-jarige doelman, "maar in zijn hart zal hij ook heel blij en trots zijn."

"Remko heeft vorig jaar ook al een heel sterk seizoen gedraaid, maar had pech met zijn vinger. Voor hem is het fantastisch dat hij erbij zit op zijn leeftijd en in deze vorm, dat is een geweldige beloning."