Lichamen gevonden in Izjoem met vastgebonden handen en touw om de nek

Eerder vandaag maakten Oekraïense bestuurders bekend dat in het net ontdekte massagraf, bij een begraafplaats ten noordwesten van de stad, ongeveer 440 lichamen liggen. Hoeveel van deze lichamen vastgebonden handen en touw om de nek hebben, is nog niet bekend. Hulpverleners en forensisch onderzoekers zijn nog bezig met het opgraven en onderzoeken van de lichamen.

