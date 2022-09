500 asielzoekers naar Zuidbroek, Groningen opent weer een nieuwe opvang

Vijfhonderd asielzoekers worden per komende dinsdag ondergebracht in de Eurohal in het Groningse dorp Zuidbroek. De gemeente Midden-Groningen heeft laten weten in deze evenementenhal een noodopvanglocatie te openen. De asielopvang blijft in ieder geval een half jaar open, en die termijn wordt mogelijk met nog eens zes maanden verlengd.

De politie in Zuidbroek krijgt 24 uur per dag versterking van twee medewerkers van de Koninklijke Marechaussee. Dat was een voorwaarde van de gemeente voor opening van de noodopvang. De medewerkers gaan toezien op de openbare orde en veiligheid in de woonomgeving van Zuidbroek. Het COA is verantwoordelijk voor beveiliging op de locatie zelf.