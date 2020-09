Vrouw zwaargewond bij explosie in woning Zwolle

Bij een ontploffing vannacht in een woning in een buitenwijk van Zwolle, is een vrouw zwaargewond geraakt.

De politie vermoedt dat net na middernacht een projectiel tot ontploffing is gebracht bij de voordeur. De vrouw was toen in de gang, net achter die voordeur. Zij raakte zwaargewond. De ontploffing richtte ook veel materiële schade aan. Een aantal andere bewoners van dezelfde woning bleef ongedeerd.

De politie spreekt bij RTV Oost van "een laffe daad". Uit een eerste buurtonderzoek blijkt dat een groepje jongeren tijdens de ontploffing hard lachend zou zijn weggelopen bij de woning van de vrouw.

Onduidelijk is nog wat de aanleiding was om het projectiel te plaatsen en of er ruzie aan is voorafgegaan. "Er wordt uitgegaan van het opzettelijk teweeg brengen van een ontploffing door één of meer nog onbekende daders", aldus de politie.